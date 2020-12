Enorme rijen verwacht voor afhaalmaaltijden: “Dubbel zoveel bestellingen, en het mag wat kosten”

Diest Mama Myriam wacht al drie dagen op nieuws van zoon die zwaar ziek werd opgenomen: “Ziekenhuis mag niets zeggen, om gek van te worden”

29 december Al drie dagen wacht Myriam Van Rompaey (60) uit Diest op nieuws van haar zoon, die zaterdagnacht in allerijl werd opgenomen in het Antwerpse ziekenhuis Sint-Vincentius. De vrouw is de wanhoop nabij, want na ettelijke telefoontjes krijgt ze alleen maar te horen dat men haar niet kan informeren over zijn toestand, omdat de wet op de privacy dat verbiedt. “Dit is te gek voor woorden, ik slaap amper nog.”