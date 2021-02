Druk, drukker, drukst: lentezon lokt mensen massaal naar buiten, politie grijpt in

Zo’n dagje zomer in februari, we zijn er duidelijk massaal blij mee. Het was niet alleen druk aan de kust, maar ook in parken en stadscentra was het soms over de koppen lopen. In Leuven moest zelfs het Stadspark ontruimd worden.

Onder een stralende zon van goed 18 graden verzamelen verschillende groepjes studenten in het stadspark van Leuven, met her en der picknick en een glaasje rosé. “Genieten”, klinkt het. Een groepje tweedejaarsstudenten - ze zijn allemaal 19 - zit met z’n vijven samen. Eentje te veel, volgens de huidige coronamaatregelen. “We doen het beter fout buiten, dan fout binnen, hé.”

Volledig scherm De drukte in het Leuvense Stadspark woensdag bij zonsondergang. © EDLL

De politie moest het park afsluiten wegens de drukte: “De politie was van tevoren ter plaatse aan het stadspark en de situatie bleef lange tijd onder controle, maar op een bepaald moment werd het toch gewoon te druk”, luidt het bij de politiewoordvoerder. “Ik laat het stadspark ontruimen wegens te grote drukte”, reageert burgemeester Mohamed Ridouani. “Alle begrip dat iedereen wil genieten van het mooie weer, maar de coronapandemie is nog niet voorbij, de maatregelen zijn er voor iedereen.”

Volledig scherm Gras- en Korenlei in Gent, druk, maar wel netjes in groepjes. © Wannes Nimmegeers

Ook in het centrum van Gent was het druk, maar de politie moest nergens ingrijpen. Elk bankje in en rond de stad was bezet, maar ook aan elke waterkant zat volk. De Coupure lijkt een nieuwe populaire ‘hangplek’ te worden. Ook het Sint-Pietersplein zat deze namiddag afgeladen vol.

Volledig scherm Het was druk in de Kapellestraat in Oostende. © Benny Proot

Oostende moest rond de middag extra stewards en politie optrommelen om de onverwachte drukte in de stad in goede banen te leiden. Isolde Verraes besliste het afgelopen weekend om woensdagmiddag met de kinderen naar zee te trekken. “We wilden graag van het mooie weer profiteren. We hadden nog een gratis ticket over en dat moest op. We hebben bewust gekozen om niet in het weekend te komen omdat het misschien iets rustiger zou zijn.”

Volledig scherm De politie was massaal aanwezig in het station van Blankenberge om controles uit te voeren. © Benny Proot

Ook in Blankenberge was het woensdag erg druk omdat dagjestoeristen aan zee van de zon wilden genieten. De politie was aanwezig in het station om de drukte wat te monitoren en mensen afstand te doen houden. Ook op de Zeedijk was het bij momenten erg druk. Er geldt geen mondmaskerplicht. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) houdt haar hart vast voor de paasvakantie. “Als we straks meerdere zonnige dagen krijgen in de paasvakantie, zullen we meer zo’n dagen krijgen. NMBS heeft duidelijk niet geleerd uit fouten van vorige zomer.”

Volledig scherm Genieten van de zon langs de Leieboorden. © Henk Deleu

In Kortrijk kwamen de mensen vooral langs de Leieboorden samen om te genieten van de zon, maar dat gebeurde volgens de coronaregels.