‘Drinkgeld’ om op terras te gaan of een Gault&Millau-gids over uw gemeente? Ontdek hier de opvallendste steunmaatregelen voor de horeca

ANTWERPEN Antwerpse stamkroeg Pieter Aspe in diepe rouw: “Zijn elfde boek heeft hij aan ons opgedragen”

2 mei “Pierre zit weer in ’t Klaan Tunnèlleke.” Of voor wie geen plat Antwerps klapt: Pieter Aspe zit weer in café Kleine Tunnel. Het was de stamkroeg van Vlaanderens populairste misdaadschrijver wanneer hij in Antwerpen vertoefde, de stad van zijn muze Bernadette. In 2018 ging hij er zelfs boeken signeren om de Boekenbeurs te boycotten en het café komt regelmatig voor in zijn romans. De kroeg is in rouw en plaatst zaterdag bij de grote heropening een rouwregister op het terras.