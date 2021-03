Deze dagtoeristen waagden de trip naar de kust: “Blij dat we tóch doorgezet hebben”

Gent 37 kilogram cocaïne in Gentse haven, 20 kilo goud en 1,7 miljoen euro cash, drugdea­lers krijgen tot 4 jaar cel: “Deze straffen moeten anderen afschrik­ken”

29 maart De spilfiguren van drugshandel met Zuid-Amerika via de Gentse haven kregen maandagochtend celstraffen opgelegd tussen 12 maanden en vier jaar. In de haven onderschepten de politie en de douane Gent afgelopen zomer een drugstransport waarbij 37 kilogram cocaïne verborgen zat in de steenkoollading van een schip. Bij daarop volgende huiszoekingen werd voor meer dan 1,7 miljoen euro aan cash en goud in beslag genomen. “De straffen moeten een duidelijk signaal vormen.”