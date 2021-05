De kopzorgen van de organisator van het EK-fandorp in Vlaanderen, ook na het Overlegcomité: “Als de Rode Duivels de tweede ronde niet halen, raken we nooit uit de kosten”

Veurne Jongeren raken zwaar slaags met koppel buurtbewo­ners: armbreuk, kneuzingen en arbeidson­ge­schikt­heid bij beide partijen

12 mei De politie is bezig met een onderzoek naar ernstige wederzijdse slagen, zaterdagavond in de Nieuwstraat in Veurne. Een viertal jongeren kregen het aan de stok met een koppel buurtbewoners. Aan beide kanten is er arbeidsongeschiktheid. Het was niet de enige keer dat de politie moest tussenkomen afgelopen weekend. “En op het vlak van alcohol in het verkeer zijn we toch vrij teleurgesteld", zegt commissaris Toon Fonteyne.