DE GROTE SCHOLENRONDVRAAG, SLOT. Hoe groot is de leerachterstand na anderhalf jaar corona? 100 directeurs beantwoorden onze vragen

Heeft het afstandsonderwijs grote gevolgen gehad voor de leerachterstand van mijn kind? Het is een vraag die veel ouders zich stellen aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Wij vroegen het aan 100 directeurs die elke dag in het werkveld staan. 73 procent denkt de achterstand in één normaal schooljaar weg te werken. Willen zij ooit nog terug naar afstandsonderwijs, of is dat iets dat we absoluut moeten vermijden? En welke financiële gevolgen heeft de pandemie gehad op hun financiële werking? Wij beantwoorden deze vragen in deel drie van onze grote rondvraag.