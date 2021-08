DE GROTE SCHOLENRONDVRAAG, DEEL 2: Hoe sterk beïnvloeden mondmaskers de lessen? En investeert uw school in extra ventilatie en CO2-meters? Wij voelden 100 directeurs aan de tand

TREMELO Zeventi­gers Jos en Jacqueline maken eenmalige comeback op televisie met BV in hun sofa: “Zelfs tegen de koning zouden we weten wat te vertellen”

27 augustus Het is de comeback van het jaar voor het Tremelose koppel Jos en Jacqueline. Zes jaar geleden maakten ze furore op Eén toen ze tal van bekende Vlamingen thuis in hun zetel de kleren van het lijf vroegen. Voor het tienjarig jubileum van ‘Iedereen Beroemd’ mogen ze met hetzelfde format nog één keer op antenne. “Naar William Boeva zijn optredens gaan we nog altijd.”