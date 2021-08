DE GROTE SCHOLENRONDVRAAG, DEEL 1: Hoe lost uw school het lerarentekort op? En komt er straks een mobiel vaccinatieteam naar uw klas? Wij vroegen het aan 100 directeurs

Begijnendijk Paralym­piër Dirk Boon (54) overleden in het ziekenhuis na val: “Iedereen reageert heel verslagen, hij ging fietsen en hij kwam niet meer terug thuis”

25 augustus Paralympiër Dirk Boon (54), die op zaterdag 14 augustus zwaar ten val kwam tijdens een fietstocht met zijn driewieler in Herentals, is dinsdag overleden in het ziekenhuis. De familie kan het nog steeds niet geloven. “Zijn enige zonde was zijn koffieke met zijn koekske. Mijn moeder zei daarstraks nog dat hij zo gelukkig was dat hij twee kilo was afgevallen, hij was zijn coronakilo’s eindelijk kwijt”, vertelt Nancy Boon, de zus van Dirk.