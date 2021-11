Coronatest nodig? Da’s vaak láng aanschuiven: “Er zijn al wachtende mensen flauwgevallen”

Nu de coronacijfers fors stijgen, groeien ook de wachtrijen aan de testcentra zienderogen aan. In Turnhout moest je maandag zelfs vier uur ‘in de file’, maar zowat overal in Vlaanderen is het alle hens aan dek. Al hebben ze de druk in sommige steden wel onder controle. “De vraag naar de dokters en verpleegkundigen is enorm. En ze zitten al zo op hun tandvlees.” We schoven mee aan en voelden de frustraties, maar ook dankbaarheid.