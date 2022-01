Corona zet tapkraan van kantine droog en dat voelen amateurclubs in portemonnee: “We verplaatsen jeugdwedstrijden om toch zoveel mogelijk mensen in die kantine te krijgen”

Kortrijk Politie sust ruzie tussen rivalise­ren­de jongeren­ben­des aan Schouwburg­plein in Kortrijk

Het was zaterdagnacht rumoerig in de buurt van het Schouwburgplein in Kortrijk. De tussenkomst van enkele agenten en een politiehond was nodig om een ruzie tussen twee ruziënde jongerengroepen te bedaren.

14:58