Burgemeesters grensgemeentes zijn ongerust nu Nederland op slot gaat: “Maar we gaan zeker geen grenzen opnieuw sluiten met containers”

Zowel in Knokke als Brugge zullen politie en stewards de drukte in de winkelstraten in de gaten houden. Wanneer het echt te druk wordt, zullen de steden hun toegangswegen afsluiten. “We hebben daarvoor een goed cameranetwerk om alles te monitoren”, aldus eerste schepen van Knokke-Heist Piet De Groote. “De grenzen sluiten of grenscontroles uitvoeren, kunnen we niet, dus we zetten vooral in op crowdcontrol. In het slechtste geval moeten we de toegangswegen sluiten en het verkeer omleiden.”

Quote Wij gaan zeker geen grenzen opnieuw sluiten met containers of grenscon­tro­les doen Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten

“We mogen ons hoofd niet in het zand steken en naïef zijn”, zegt Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van grensgemeente Lanaken. “Er moeten dezelfde maatregelen zijn van Knokke tot in Voeren. We moeten Nederlanders duidelijk maken dat het hier ook een samenleving op krukken is.” De Limburgse burgemeesters en gouverneur gaan vandaag nog in overleg over de verstrenging van de coronamaatregelen in Nederland en de gevolgen daarvan voor de Limburgse gemeenten.

Afwachten

Ook in de Kempen wachten ze nog even af. “Wij gaan zeker geen grenzen opnieuw sluiten met containers of grenscontroles doen”, zegt Marc Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten. “Wel ga ik mijn collega’s van de Nederlandse grensgemeenten vragen om hun inwoners op te roepen niet ineens massaal de grens over te steken. Ook Ravels en Arendonk plannen zeker geen extra controles. “We zullen de situatie uiteraard wel monitoren, maar we plannen zeker geen gerichte acties”, aldus Kristof Hendrickx, burgemeester van Arendonk.