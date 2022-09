Broes Willem en SV Oostkamp buigen achterstand tegen Sparta Petegem om in 4-2-zege: “Een prachtgoal die ik niet elke week zal maken”

Voetbal tweede nationale ASV Oostkamp debuteerde in tweede nationale met een 4-2-zege tegen Sparta Petegem. De Oost-Vlamingen kwamen dan wel op voorsprong in De Valkaart, maar de thuisploeg boog, dankzij onder meer een prachtig doelpunt van verdediger Broes Willem, de achterstand nog om in een overwinning.

“Veel jongens speelden hun eerste match op dit niveau en verschenen zo wat zenuwachtig aan de aftrap”, laat Willem ons weten. “Het resulteerde in overwicht voor de bezoekers, die in korte tijd heel wat hoekschoppen verzamelden. Op een van hun corners kopte Blancke halverwege de eerste helft de bal in doel. Wij scoorden echter vlak erna op onze eerste echte kans: Canoot leverde een gemillimeterde doorsteekpas af in de voeten van Vanhaecke, die de bal in de verste hoek liet verdwijnen.”

“In de rust bracht coach Delaere met Dildick extra snelheid in de ploeg en dat zorgde voor meer dreiging. Op rechts legde Plasschaert een bal panklaar voor de infiltrerende Vanhaeren, die ons op voorsprong schoot. Vlak erna verraste Vanhaeren vanuit een scherpe hoek doelman Carré en zo stond het plots 3-1. We wilden de match vervolgens controleren, maar de ref wees naar de stip na een overtreding van Dildick en de scorende Joye bracht opnieuw spanning in de match.”

Tien minuten voor tijd scoorde nam Broes Willem de twijfels weg met een doelpunt die hij niet snel zal vergeten. “Ik veroverde de bal in eigen strafschopgebied en dreef op naar voren. Ik had tijdens de match al in de gaten dat de bezoekende doelman hoog op het veld stond en vanop zo’n 55 meter waagde ik mijn kans. Mijn lobbal verdween enig mooi in het verste doel: een prachtgoal die ik niet elke week ga maken”, lacht Willem.

Moeilijke keuzes

Er waren veel vertrouwde gezichten in het basiselftal van Kurt Delaere te zien, al zette hij wel twee nieuwkomers in de ploeg: Rien Plasschaert op de flank en Lucas Maus als verdedigende middenvelder. Invallers Dildick en Suffys zijn ook nieuw in Oostkamp. Martin Puskas, de jongste aanwinst, speelde vrijdag mee met de nationale beloften (5-1-zege, red.) en viel nog buiten de selectie. “Alle nieuwkomers zijn stuk voor stuk aanwinsten die meteen hun waarde voor de ploeg bewijzen of zullen bewijzen. Als iedereen fit is, moet de coach wekelijks moeilijke beslissingen maken. Op dit niveau kunnen we zo’n sterke en ruime kern echter wel gebruiken”, besluit de centrale verdediger.

Oostkamp: Iket, Vanhaeren, Claeys (46' Dildick), Canoot, Lenihan, Willem, Maus (70' Suffys), Bragard, Benoot, Plasschaert (70' Decloedt) en Vanhaecke.

Petegem: Carré, Van Den Heede, De Wulf (70' Verheuge), Ameys, Luckx (86' Swennen), Vanborm, Joye, Van Steenkiste, Blancke, Vande Velde en Vanborm.

Doelpunten: 24' Blancke (0-1), 26' Vanhaecke (1-1), 64' Vanhaeren (2-1), 67' Vanhaecke (3-1), 74' Joye (3-2, strafschop) en 82' Willem (4-2).

Geel: Vanhaeren en Decloedt (Oostkamp).

Lees ook: voetbal in tweede nationale A