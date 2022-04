Kind&Gezin wil geen risico meer lopen: dit zijn de crèches die dit jaar reeds gesloten werden

Antwerpen/Lint 19-jarige student die zwangere vrouw van fiets sleurde en verkracht­te krijgt vier jaar cel, waarvan helft met uitstel: “Hij verdient een tweede kans”

De 19-jarige student Ben C. uit Hove heeft maandagochtend 4 jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een 29-jarige vrouw uit Lier. Hij zou haar in april van vorig jaar van haar fiets hebben gesleurd toen ze onderweg was naar haar werk. C. werd opvallend genoeg verdedigd door meester Christine Mussche, de advocate van slachtoffers van seksueel geweld die zich in de kijker werkte in de processen tegen onder meer Bart De Pauw en Bo Coolsaet, en nu ook met Jan Fabre.

15:09