Zware neerslag en bewolking in Poperinge vanochtend

Jensi en Jade openen in thuisge­meen­te Oostduin­ker­ke restaurant Terre et Mer: “Proef zeker onze mergpijp­jes”

Het koppel Jensi Pinson (32) en Jade Nock (27) uit Oostduinkerke openen zaterdagmiddag hun eigen restaurant ‘Terre et Mer’ in hun thuisgemeente. “Ik help met plezier aan de droom van mijn ventje. We kijken er al naar uit om onze gasten vanaf zaterdag culinair te verwennen”, klinkt Jade uitnodigend.