Yoga tussen de koeien in de weide van boer Jos: “Een leuke ervaring”

In het centrum van Reningelst bij Poperinge werd maandagavond een yogasessie georganiseerd in een weide met koeien. Zo’n 7 vrouwen schreven zich in voor de les. Dorine Vanderper (60) uit Loker was een van hen. “Ik beoefen al zo’n 10 jaar yoga, maar had nog nooit in de buitenlucht een les gevolgd. Toen ik het zag passeren schreef ik mij in samen met een vriendin. Bij aanvang van de les vertelde de lesgever ons dat we de dieren niet mochten opschrikken. In het verleden ontsnapten ze immers al eens.”