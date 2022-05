Yoga in de weide boer Jos

“Samen met Lin van (L)in Balans organiseren we een yogasessie in de weide. De sessie gaat door op maandag 16 mei om 19 uur”, vertelt Marjolein Six , voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw momenteel om de eeuwenoude weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing. “Deelnemers brengen best een matje mee. Inschrijven is aangeraden en kan via deweij@hotmail.com.” Deelnemen kost 12 euro per persoon, vennoten van Dhage betalen 10 euro per persoon.