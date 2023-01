Wybo Transport & Logistics neemt intrek in nieuwe kantoren: “Aangename werkomgeving voor onze medewerkers”

Wybo Transport & Logistics, opgericht in 1970, is een familiaal bedrijf actief in transport en de logistieke sector. De onderneming heeft haar hoofdzetel aan de Europalaan in Poperinge. In 2019 nam de firma een nieuw magazijn van 10.000 vierkante meter langs de Vlaanderenlaan in Poperinge in gebruik. “De keuze voor industriezone Sappenleen was evident, maar verdere uitbreidingsmogelijkheden blijken hier toch beperkt. De onderneming beschikt ondertussen over 4 locaties in België en Frankrijk met ruim 30.000 vierkante meter aan opslagplaats. We hanteren een CO²-neutrale lange-termijnvisie met onder meer zonnepanelen, warmtepompen en elektrische heftrucks. Dat vertaalt zich in een moderne vloot van ruim 50 milieuvriendelijke vrachtwagens op basis van FTL-vervoer (full truck load) en een efficiënte transportplanning voor zowel hun lokale als mondiale klanten”, aldus Ronny Devos, CEO van Wybo Transport & Logistics.

Dienstverlening

Deze maand mocht personeel van het bedrijf zijn intrek nemen in de gloednieuwe kantoren langs de Vlaanderenlaan 41 in de Hoppestad. “We zetten hiermee een volgende stap in de verdere groei en professionalisering van onze activiteiten”, zegt Ronny Devos. “Als modern en sterk groeiend bedrijf investeren we verder in klantenservice en personeel. Met recente aanwervingen werden de vroegere kantoren te beperkt in ruimte. We gingen op zoek naar een aangename en aantrekkelijke werkomgeving voor onze medewerkers, waar we onze cultuur van samenwerken verder konden ontwikkelen. We zetten ook daar in op duurzaamheid. We voorzien in opleiding- en vergaderruimtes, multifunctionele zalen en extra parkeermogelijkheden voor personeel en bezoekers”. Ook plaatse Wybo elektrische laadstations op basis van eigen productie. “De ingebruikname van de nieuwe kantoren sluit aan bij de kwalitatieve en flexibele dienstverlening die we onze klanten garanderen, en is dus een belangrijke stap in de verdere uitbouw van onze reputatie en (inter)nationale marktpositie.”