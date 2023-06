Word jij stoetcommissaris of parkeerwachter op de Hoppefeesten?

Chiro Vlamertin­ge viert 60ste verjaardag: “Met een reünie­avond voor de oud-lei­ding, oud-koks en oud-TD”

In het weekend van 14 tot 16 juli bouwt de Chiro van Vlamertinge een feestje voor haar 60ste verjaardag. “Op vrijdagavond is er een reünie-avond voor mensen die ooit in de leiding stonden, voor ons kookten of lid waren van onze technische dienst”, klinkt het. “Daarbij zijn we op zoek naar foto’ en uniformen van vroeger.”