Woonzorgcentrum Huize Proventier krijgt warmtepomp: “Betere koeling in de zomer”

Ieper Nieuwe maaltijd­win­kel van Bon’Ap in Ieper: “We dragen ons steentje bij tegen armoede”

In de Rijselsepoort in Ieper opent woensdag 1 februari de nieuwe maaltijdwinkel van Bon’Ap. Voor de keten is het de 40ste vestiging in Vlaanderen. De winkel is nog op zoek naar extra personeel.

29 januari