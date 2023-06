WO I-diorama binnenkort te zien aan Poperingse begraafplaats: Roeselaarse spoormodelbouwclub knapt historische maquette op

Friturist Mathias (27) kweekt z'n eigen aardappe­len om er frietjes van te maken: "Zelfs van plan om grond bij te kopen of te pachten"

In de Roeselaarse frituur ‘t Molentje smul je straks frietjes gemaakt van aardappelen die eigenhandig gekweekt worden door zaakvoerder Mathias Verhelst (27) op een akker in Vlamertinge. “Iets waar ik al lang van droom”, zegt de friturist. Hij had nooit kunnen denken dat opeenvolgende crisissen en het on hold zetten van uitbreidingsplannen hem finaal toch iets moois zouden brengen.