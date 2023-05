WEER. Kans op redelijk helder weer in Poperinge vanochtend

Drie mannen proberen werknemer in auto te sleuren aan Center Parcs: jaar cel en werkstraf

Twee mannen uit Veurne en Oostende zijn veroordeeld voor een diefstal met geweld in De Haan. Ze probeerden een werknemer van Center Parcs aan zijn werkplaats in een auto te sleuren. Volgens één van hen omdat hij een handtas met 2.000 euro had gestolen.