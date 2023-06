WEER. Kans op helder weer vanochtend in Poperinge

Speel­plaats OC d’Hoge Schole krijgt overkap­ping: “Kinderen kunnen ook buiten spelen als het regent”

De stad Poperinge wil de speelplaats van de aan het OC in Abele overkappen. “De huidige zaal is vaak te klein voor evenementen, maar een uitbreiding van het gebouw was geen optie”, aldus schepen Loes Vandromme (CD&V).