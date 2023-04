WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Poperinge vanochtend

IN BEELD. Westhoek eert op Anzac Day Australi­sche en Nieuw-Zeelandse troepen die hier kwamen strijden: “Die mensen zijn altijd welkom”

Op 25 april 1915 landden de Australische en Nieuw-Zeelandse troepen op het Turkse schiereiland Gallipoli om er te strijden tegen de Ottomanen. 108 jaar later wordt die slag en andere veldslagen waaraan Kiwis and Aussies deelnamen nog steeds herdacht. Dat was dinsdag ook het geval in Ieper, Mesen en Zonnebeke.