WEER. In Poperinge zo goed als heldere ochtend

Geen straf voor landbouwer na dodelijk ongeval tijdens wieden van onkruid: “Ik ben mijn beste vriend kwijt, dat draag ik voor altijd mee”

Landbouwer J.H. (58) uit Vlamertinge heeft geen straf gekregen voor een dodelijk arbeidsongeval in de zomer van 2021. De vijftiger had daar zelf om gevraagd, nadat zijn beste vriend Frans twee jaar geleden onder een machine was beland bij het wieden van onkruid. “Ben ik met zijn dood al niet genoeg gestraft?”, vroeg H. zich af tijdens de behandeling van de zaak. Voor zwartwerk werd de landbouwer wel nog veroordeeld.