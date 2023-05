WEER. Helder weer in Poperinge vanochtend

Elien Spillebeen komt spreken in CC Ghybe: “In Oost-Con­go worden jaarlijks zo’n 60.000 vrouwen verkracht”

De liberale vrouwen van Vvvuur Vrouw en Vrij Poperinge nodigen op dinsdag 23 mei Elien Spillebeen uit. Elien komt een lezing geven over Mama Kivu, waarvan ze voorzitter is. Die organisatie ondersteunt vrouwen in het oorlogsgebied in Oost-Congo.