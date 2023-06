WEER. Helder in Poperinge vanochtend

Mensensmok­ke­laars vluchten voor politie in Frankrijk en stranden in ons land: “Er zat nog een kegel van de politiecon­tro­le onder hun wagen”

Een 31-jarige man zit in de cel op verdenking van mensensmokkel. Hij was één van de inzittenden die wegvluchtte voor een politiecontrole in Frankrijk en uiteindelijk in Alveringem, in ons land tot stilstand kwam. Drie andere inzittenden konden vluchten. Opvallend detail: een verkeerskegel van de Franse politie stak nog steeds onder de auto toen die in Alveringem werd onderschept.