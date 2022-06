Weekend van het Volkscafé in Poperinge: Muziek en volkspelen in café Het Mysterie

In het ‘Weekend van het Volkscafé’ zijn er in heel wat activiteiten in heel verschillende deelnemende horecazaken. Zo organiseert het café Het Mysterie langs de Abeelseweg in Abele. Op zaterdag is er vanaf 15 uur een concert van Marco Epis & Marc Librecht. “De immer sympathieke Marco Epis hadden we al vaker over de vloer bij ons”, zeggen uitbaters Marc Dewilde en Lut Pelgrims. “Voor de gelegenheid brengt hij Mark Librecht mee. Samen tappen ze bij ons uit het vaatje van de wereldmuziek en folk.” Om 19.15 uur is het dan de beurt aan Zoot Unit. “Begin dit jaar waren ze al te gast bij ons en toen verbaasden ze het publiek met hun mix van surf van surf-swamblues en americana.” Op zondag 19 juni komt om 15 uur Z-Curse de tuin van het café in. “Drie rasechte rockers die ambiance en retro-covers brengen Van AC/DC naar CCR en over Black Sabbath naar zelfs een streepje Hazes of andere shlagers. Het publiek mag zelfs zelf de setlist bepalen en vormen zo een deel van de band.” Om 19.30 uur sluiten de ‘Boom’n van de weireld’ het weekend af.