Wat met N8 Ieper-Veurne? “Deze aanpak leidt alleen tot stilstand”

“Het dossier kent al een rijke geschiedenis”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier die het thema van nabij opvolgt. “In 2017 startte de toenmalige minister van Mobiliteit een participatietraject rond de verbinding Ieper-Veurne op. Verschillende stakeholders en de omwonenden werden toen bevraagd.” De slotconclusie werd door 19 van de 21 stakeholders onderschreven. “In deze eindconclusie werd geopteerd om in te zetten op verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpskernen binnen de huidige rooilijnen en om verdere stappen te zetten in de omleidingsweg rond Brielen. In 2021 besliste minister Peeters om van de N8 traject Ieper-Veurne, en van de eventuele doortrekking van de A19, een complex project te maken”, vult Vlaams Volksvertegenwoordiger en eerste schepen Loes Vandromme aan.

Complex dossier

Het was de bedoeling om via de verkenningsfase tegen midden 2021 tot een voorkeursbesluit te komen en in 2022 de onderzoeksfase aan te vatten. Voor het einde van de legislatuur kon zo een duidelijk plan voorgesteld worden. “De nieuwe bevraging is ondertussen al meer dan één jaar achter de rug, maar het blijft wachten op de resultaten die tot een startnota kunnen leiden. Op parlementaire vragen wordt er amper geantwoord. Op een laatste vraag in maart 2022 die ik stelde, meldde de minister dat een eerste ontwerp van startbeslissing en procesnota ter bespreking in de regering voorlag en dit alles deel uitmaakt van verdere communicatie. Twee maanden later is het nog altijd even stil”, stelt Fournier.