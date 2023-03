Vrijwilligers plaatsen 20.000ste Poperingse foto op Westhoek Verbeeldt: “De bron is nog lang niet uitgeput”

Op westhoekverbeeldt.be vind je particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek. De gemeentelijke samenwerking CO7 lanceerde in 2007 een oproep en startte daarmee de Poperingse werking van de beeldbank. “Zestien vrijwilligers zoeken de mooiste verborgen parels uit oude schoendozen, fotoalbums en diacollecties. In de beginperiode scanden ze vooral postkaarten van de stad en de dorpen. De vrijwilligers snijden de beelden bij en zorgen voor een beschrijving. In mei van hun eerste werkjaar stond het 1.000ste beeld al online”, aldus schepen Klaas Verbeke. “Met intussen meer dan 20.000 beelden is de bron, net als de energie van deze vrijwilligers, nog lang niet uitgeput.”