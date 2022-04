Vrachtwagen in schaar op veld op weg naar Franse grens

Poperinge Eerste Rode Kruisstic­ker is voor Poperinge­naar Rudi Leniere: “Vrijwilli­gers en lokale handelaars helpen mee”

Het was je misschien al opgevallen, maar de stickerverkoop van Rode Kruis-Vlaanderen ging vandaag van start. Van 21 april tot en met 5 mei 2022 zullen de stickers met Minnie Mousse in de hoofdrol te koop zijn in heel Vlaanderen en kunnen Vlamingen hun Rode Kruisafdeling steunen. Na twee jaar afwezigheid kan er terug op de kruispunten verkocht worden, maar ook de Poperingse handelaars dragen opnieuw hun steentje bij en geven. In Poperinge werd de eerste Rode Kruissticker gegeven aan gewezen Rode Kruis vrijwilliger en bekende Poperingenaar Rudi Leniere.

