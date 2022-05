Vos of steenmarter doodt 36 kippen van vleeshoeve Sint-Pieterke: “Ze lagen overal verspreid”

Poperinge Geen veilig­heids­gor­dels? Geen busverbin­ding tussen Poperinge en Hazebrouck: “Conflict in wetgeving houdt proefpro­ject tegen”

De busverbinding tussen station Poperinge en station Hazebrouck kan voorlopig niet gerealiseerd worden door een hindernis in de wetgeving. “Bussen die over bepaalde types wegen in Frankrijk rijden, moeten voorzien zijn van veiligheidsgordels. Bussen van De Lijn beschikken daar niet over”, duidt Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V). Het is een gekend probleem bij onze overheden, maar een oplossing werd nog niet gevonden.

13 mei