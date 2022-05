Vos of steenmarter doden 36 kippen op vleeshoeve Sint-Pieterke: “Dode dieren overal verspreid.”

Poperinge Regenboog­ze­bra­pad aan Burgemees­ter Berten­plein in Poperinge

In Poperinge steek je aan het Burgemeester Bertenplein voortaan over op een regenboogzebrapad. Het stadsbestuur wil daarmee tonen dat iedereen welkom is in Poperinge, om het even met welke geaardheid of genderidentiteit.

12 mei