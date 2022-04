Vlaamse subsidie voor bouw Kunstacademie Poperinge?

Heuvelland Creatief Heuvelland exposeert

Tussen 16 en 24 april stellen 15 Heuvellandse creatievelingen hun werk tentoon in OC De Fontein in De Klijte. Er is onder meer fotografie, schilderkunst en beeldhouwwerk te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de week tussen 14 uur en 17 uur. Tijdens het weekend en op paasmaandag kan het van 14 uur tot 18 uur.

