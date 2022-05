‘Vive le Vélo’-fietsroutes komen naar Poperinge : “Het DNA van het tv-programma zit vervat in de tochten”

“Fietsen in combinatie met toeristische tips en wielerweetjes. Dat is wat je mag verwachten als je je waagt aan de ‘Vive le Vélo!’ fietsroutes”, aldus Karl Vannieuwkerke. “Het DNA van het televisieprogramma zit helemaal vervat in zes fietsroutes. Als je op verschillende plekken de QR-codes zal scannen, nemen we je in onze filmpjes met plezier mee op onze bagagedrager.” Er is op maat van elke fietser wel een route, de afstanden variëren van 28 kilometer voor een familieroute tot 171 kilometer voor de meer getrainde fietser. De korte familieroute (28km) gaat richting Lampernisse en Pervijze. Daarnaast zijn er routes richting Koekelare en Houthulst (53km), richting de kust (63km), een ritje heen en terug naar Brugge (105km), een stedentrip richting Roeselare (105km) en een kuitenbijter door de hele Westhoek, inclusief Heuvelland (171 km). De twee kortste fietsroutes zullen volledig bewegwijzerd zijn, de andere routes kun je perfect via het fietsknooppuntennetwerk volgen. De kaart met alle routes kost 10 euro en is beschikbaar via de webshop van Westtoer en bij de toeristische diensten.