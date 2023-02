Viering priester Istvàn ‘Stefaan’ Regöczi: “Hij kwam te voet van Boedapest naar Poperinge”

Te voet van Boedapest naar Poperinge om priester te worden, geen gewone onderneming, maar in 1933 deed de toenmalige Hongaarse student Istvàn ‘Stefaan’ Regöczi het. De jongeman was enkele jaren daarvoor, in 1926, al even opgevangen in Poperinge door deken Richard Vervaeke en zijn zuster.

Vanaf 1933 verbleef hij er tien jaar, tot aan zijn priesterwijding op 28 maart 1943. “Hij kon goed Poperings spreken en was hier een bekend figuur”, zegt Robrect De Gersem, die het initiatief voor de herdenkingsmis op zich nam. “In zijn vaderland Hongarije zette Istvàn zich onvermoeibaar in voor weeskinderen en verwaarloosde jeugd. Hij maakte de Tweede Wereldoorlog mee en nadien leerde hij het communistisch systeem kennen dat hem zelfs tot de gevangenis en het concentratiekamp veroordeelde. Zijn geloof sterkte hem en hij kwam de tegenslagen te boven. Toen het ijzeren gordijn viel kon hij opnieuw zijn land verlaten. De eerste reis die hij maakte had Poperinge als bestemming. Telkens hij in de hoppestad was, bracht hij een bezoek aan het graf van zijn broer Ladislaus. Op 20 juli 2002 werd hij in Hongarije tot ridder gekroond en hij stierf op 28 februari 2013.” De viering zal worden bijgewoond door zuster Bea Van de Borre, die meer dan 50 jaar bij hem was en voor de gelegenheid speciaal uit Boedapest komt.