Video toont hoe huis in vlammen opgaat, 79-jarige bewoonster kan net op tijd vluchten: “Jeannine was helemaal in shock”

Bevangen door rook

De man wekte onmiddellijk zijn gezin en riep dat er brand was bij hen. “Maar toen we de straat op liepen, zagen we dat het niet bij ons, maar bij Jeannine brandde. De vlammen sloegen toen al wild naar buiten. Jeannine stond in het midden van de straat en was compleet in shock. Het kostte wat moeite, maar we konden haar mee nemen en in ons huis opvangen.” De 79-jarige vrouw zou kort nadien meegenomen worden in een ambulance omdat ze wat bevangen was door de rook.