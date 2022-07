Verwijder mannelijke hoppescheuten: “Zeer nadelig effect op bier”

“In gebieden met hopteelt is het verboden om mannelijke hopplanten te kweken”, zegt schepen Kris Notebaert (CD&V). “Wanneer zo’n plant een vrouwelijke hopplant bevrucht, heeft dat een zeer nadelig effect op het bier. Al sinds 1971 geldt een wettelijk verbod op mannelijke hopplanten binnen een straal van 20 kilometer rond een hopplantage.” Je herkent een mannelijke plant aan de pluimen die je van juli tot september aan de plant ziet. Heb je zo’n plant op je privéterrein gevonden? Dan is het je plicht om ze te verwijderen. Wie een mannelijke hopplant op openbaar domein vindt, mag dit melden via landbouw@poperinge.be.