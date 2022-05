Verlaten en beschadigd voertuig op Franse akker doet Belgische hulpdiensten uitrukken

Iets over 1 uur liepen bij de Belgische hulpdiensten verschillende oproepen binnen van verontruste automobilisten die via de Frans Vlaanderenweg in Poperinge de Belgisch-Franse grens overschreden. Op een pikdonkere akker net over de Franse grens bleek een volledig beschadigde, witte Citroën met Franse nummerplaat te liggen, wellicht nadat het voertuig over kop was gegaan. Gevreesd werd dat er nog inzittenden in de wagen zaten. De brandweer, ambulance, politie en een MUG-team rukten uit maar stelden ter plaatse vast dat niemand meer aanwezig was. Brokstukken bleken ook al in het voertuig te liggen. Vermoedelijk vond het ongeval eerder op de avond/nacht plaats, raakte niemand gewond en verliet(en) de betrokkene(n) de plaats van het ongeval zonder de wagen te laten wegtakelen.