Verkeershinder door duatlon op 20 maart

Tweedejaarsstudenten Sport en Bewegen van Howest in Brugge organiseren komende zondag 20 maart een duatlon in Poperinge. De start en aankomst is voorzien op de Grote Markt in Poperinge. Tussen 10 uur en 14 uur kan er hinder zijn in de omgeving van het traject onder andere langs de Krombeekseweg.