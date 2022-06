Verjaardagseditie Marktrock opgedragen aan overleden PR-manager: “Frank stelde affiche samen”

Poperingenaar Frank Neuville liet afgelopen maart op 51-jarige leeftijd het leven aan de gevolgen aan kanker. Frank was de PR-manager van het festival en stelde nog de affiche van dit jaar grotendeels samen. De organistoren dragen deze editie dan ook op aan de gestorven medewerker. “Ook voor dit jaar – onze 35ste verjaardagsseditie – gaan we geen uitdaging uit de weg en maken we er een erezaak van om het laatste weekend van augustus een gratis festivalweekend op poten te zetten in het stadscentrum”, zegt voorzitter Bart Decrock. “Aan de formule werd weinig gesleuteld: een reeks topartiesten en een vermaarde dj om alles in de vroege uurtjes af te sluiten.” Een nieuwigheid is de afterworkparty op vrijdagavond die begint om 17.30 uur. Nog op het programma vrijdagavond is Faute Bendt en dj Dimitri Wouters. Op zaterdag begint de festivaldag om 14 uur met Liquid Therapy uit Houthulst. Daarna passeren nog Edward, De Ketnetband, Metejoor, Regi Live, Les Truttes en afsluiten doet dj Wout.