Vergeten begraafplaats uit WO I in ere hersteld: “Hier rusten overledenen uit Belgische vluchtelingencentrum van Neuville”

Sinds 2014 wezen inwoners uit de Westhoek op het bestaan van een vergeten Belgische begraafplaats in Neuville-sous-Montreuil. Het bovengrondse en zichtbare gedeelte van de begraafplaats was verwijderd, maar de stoffelijke resten bevinden er zich nog steeds. De begraafplaats biedt plaats aan zeshonderd mensen, de meesten afkomstig uit de Westhoek. Die overleefden tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Belgische vluchtelingencentrum in de Kartuizerabdij van Neuville. Nabestaanden brachten deze vergeten begraafplaats onder de aandacht van de Westhoekburgemeesters. Het Westhoekoverleg, het samenwerkingsverband van de gemeenten in de Westhoek, zette zich in om tot een vorm van eerherstel te komen voor deze vergeten Belgische vluchtelingen. In 2016 werd er ter plaatse al bordjes aangebracht met het opschrift ‘Necropole Belge’. Ook werden samen met de provincie West-Vlaanderen twee infopanelen geplaatst in de nabijheid van de vergeten begraafplaats en de abdij.