Veel Fokkersvreugde stelt eerste EP ‘Keikop’ in het Poperings dialect

Veel Fokkersvreugde, dat zijn Bert Cyriel Sticker en Maarten Kamiel Samyn, Tine Dael op de bass, Peter Leroy op de trombone, Kris Vangheluwe op trompet, Joost Beernaert op altsax en Pieter Bernaert op percussie. “In 2012 pende ik mijn eerste teksten neer. Tijdens het Folkfestival Dranouter leerde ik Maarten Kamiel kennen”, zegt Bert Cyriel. Ze begonnen eerst als duo (Fokkersvreugde), maar ondertussen telt de groep 6 mannen en 1 vrouw. “Maarten en ik gebruiken steeds onze tweede voornaam en dat is eigenlijk onze artiestennaam. Zelf ben ik leerkracht aan de universiteit in Gent en Maarten is directeur van VBS De Stap in Lauwe. Met onze tweede voornaam zijn we onszelf, maar dan uitvergroot.”

Poperings dialect

Zowel Bert als Maarten speelden nog in afzonderlijke bands en op die manier leerden ze de andere leden kennen. “Zo hadden we contacten bij de Koninklijke Harmonie Ypriana In Ieper en de jeugdharmonie Ons Kramikkels in Vlamertinge. Peter Leroy die trombone speelt is dirigent bij Ons Kramikkels en hij verzorgt onze arrangementen”, zegt Maarten. “Op 29 februari 2020 gaven we ons eerste optreden en dat was meteen voor een uitverkochte zaal in Dranouter. Het was het begin, maar eigenlijk ook het einde. Door corona lagen we twee jaar stil.”

Veel Fokkersvreugde werkte vorige zomer aan een eigen album en gaat nu op EP-tour. “Na ons concert in Dranouter viel alles stil. We wilden onszelf weer op de kaart zetten en we maakten werk van een album”, vertelt Bert. “Het album kreeg de naam ‘Keikop’ en telt 6 nummers. Het zijn allemaal nummers gezongen in het Poperings dialect. Dat klinkt goed en gaat ook vlot om te rijmen. We proberen de meest vreugdevolle band van de Westhoek te zijn. Onze muziek zijn eigen, West-Vlaamse nummers, afgewisseld met kortverhalen die op zoek gaan naar een (voorzichtige) glimlach. Het album werd opgenomen in de studio VM Sound van Piet Candeel in Ieper. “Door corona moesten we elk apart naar de studio om te zingen of te spelen.”

De band 'Veel Fokkersvreugde' stelt eerste vinyl EP en CD 'Keikop' voor.

Vreugdesduif

Stokman - Pieter Verfaillie - verzorgde het artwork van de debuutplaat. Pieter was de eerste gitarist bij Fokkersvreugde. “Op de platenhoes staat een ‘vreugdesduif’ en dat is een vredesduif die gepaard heeft met een sportduif. De naam van onze groep verwijst naar het fokken van duiven. Mijn partner is dierenarts en legde mij de betekenis van fokkersvreugde uit. Bij het kweken kan misschien wel eens een duif zitten die miljoenen waard is. Dat is ook onze hoop”, lacht Bert. Op vrijdag 1 april stelt Veel Fokkersvreugde hun debuutplaat ‘Keikop’ voor in JOC De Kouter. “Het Poperingse stadsbestuur steunt de groep logistiek bij hun albumrelease”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

De vinyl EP en CD ‘Keikop’ kan je bestellen via www.fokkersvreugde.be en kost 20 euro. De druk van ‘Keikop’ werd gelimiteerd tot 200 genummerde exemplaren. Voor wie de EP samen met een ticket voor een optreden van Veel Fokkersvreugde koopt, betaalt 11 euro. De EP op een optreden kopen, kost 15 euro.