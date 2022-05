Vastgoedmakelaar Habitat komt met mobiel kantoor tot bij de klant: “Bij ons is het tekenen van een compromis een beleving”

Vandaag zaterdag staat de mobilhome op een opendeurdag van een nieuwbouwproject aan de Switch Road in Poperinge. “Mensen hoeven niet meer buiten te staan maar kunnen op hun gemak in de mobilehome plaatsnemen om alles eens te overlopen”, zegt verkoper Jason Platteeuw. “Het is echt de bedoeling dat we ter plaatse de mensen kunnen helpen. In de toekomst gaan we bijvoorbeeld een week lang met de mobilehome ergens gaan staan en mensen kunnen aankloppen met vastgoedvragen. We hopen dit ook te kunnen doen op een stekje op de markt van Poperinge. Ook in andere gemeenten waar we nog geen kantoor hebben zal het rijdend immokantoor te vinden zijn. Op termijn willen we in Poperinge een vaste uitvalsbasis openen.”