Van foodtruck tot restaurant: ambachtelijke pizza’s bij Forrientez

Op het Poperingse industrieterrein zijn Niels Forrez zijn ambachtelijk pizza’s ondertussen goed gekend. “Zeven jaar lang had ik er mijn foodtruck en dat trok heel wat volk. Zo’n marktkraam is natuurlijk heel weersafhankelijk, maar ik wilde ook niet ter plaatse blijven trappelen”, zegt zaakvoerder Niels Forrez (27) uit Reningelst. De pizzabakker is automechanieker van opleiding. “In de horeca heb ik altijd gewerkt onder andere ook in een pizzeria. Op vroege leeftijd was ik al bezig met eten. In Italië verloor ik mijn hart aan de kunst van pizza’s bakken en wou iets gelijkaardigs naar België brengen. Een stukje Italië naar hier brengen en de kwaliteitsvolle pizza’s nastreven, was mijn bedoeling. Toen ik de kans kreeg om een pizzakraam te kopen, heb ik die stap gezet om dat doel te verwezenlijken. Nu kan je dus ook een klein stukje Italië terugvinden in het pand op de Paardenmarkt.

Gedurende een lange periode zocht hij naar het geschikte pand voor zijn pizzazaak Forrientez. Zijn huidige pand was in het verleden de uitvalsbasis van Café The Seventies.“Ik wilde enkel de stap zetten als ik het goede pand te pakken had. Ik had mijn foodtruck die goed draaide, dus er was geen haast bij. In 2020 kocht ik dit pand en dat was een risico met de coronacrisis die toen speelde, maar je moet risico’s nemen als je vooruit wil. In november 2021 zijn we begonnen met de verbouwingen, want er was toch wel wat werk aan na die caféjaren”, lacht Niels. “Dit is een goede locatie. Niet ver van de Grote Markt, niet te groot, veel parkeermogelijkheid én mijn klanten moeten nu niet meer in de regen wachten.