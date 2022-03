Vaatwasser vat vuur

Ieper Ieperse kunstenaar maakt ‘The Australian Soldier Commemora­ti­ve Trophy’ voor de winnaars van Gent-Wevelgem: “Een soldaat wordt een monument”

Ieperling Yves Deplace (58), een ambachtsman bij de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), viel de eer te beurt de symbolische winnaarstrofee te maken voor Gent-Wevelgem In Flanders Fields 2022. “De trofee in ontvangst nemen is een unieke manier om de vele gesneuvelden hulde te brengen.”

15:08