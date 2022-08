Uur van waarheid voor ‘De weide van boer Jos’: “600.000 euro inzamelen, onmogelijk is het niet”

Reningelst“Als er tegen 17 september geen geld op tafel ligt, dan gaat de helft van de weide naar een bouwpromotor en dat betekent het einde van ons project.” Twee organisaties die strijden voor het behoud van ‘De weide van boer Jos’, een groene long in het dorp Reningelst, hopen dat mensen en vooral bedrijven over de brug te krijgen die willen sponsoren voor het sociaal-ecologisch initiatief.

“De weide van boer Jos heeft een unieke ligging in het centrum van Reningelst”, zegt Marjolein, voorzitter van de vzw de Weij en dochter van de landbouwer Jos Six. “Als je door het dorp passeert zal je wat moeite hebben om de weide te zien, want ze is omsingeld door verkavelingen. Voor de omwonenden is de weide echter de groene long van de buurt. De grond paalt aan het Chiroheem, het speelplein en de kinderopvang. De kinderen kunnen er dus met een gerust hart wat lawaai maken.”

Sterfgeval

De weide is ongeveer 2 hectare groot en ligt aan de Pastoorstraat. De helft van het braakliggend terrein staat ingekleurd als woongebied, de andere helft als landbouwgebied. In 2018 plande het stadsbestuur een bestemmingswijziging voor het stuk landbouwgrond, maar boer Jos, dochter Marjolein en enkele buurtbewoners konden daar een stokje voorsteken. Een hectare weide bleef landbouwgrond. De andere helft is eigendom van 8 mensen, die elk hun deel verwierven na een sterfgeval. Die willen het stuk grond nu verkopen.

Meer dan 600.000 euro

Ondertussen zijn er 2 organisaties die strijden voor het behoud van de weide. De Weij vzw streeft ernaar om het dorp Reningelst leefbaar te houden voor de toekomst. Dhage is een burgerplatform dat op zoek is naar mensen, bedrijven en organisaties die willen meestappen in het sociaal-ecologisch project. Iedereen kan vennoot worden en zo een beetje mede-eigenaar van de weide.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op de weide worden heel wat activiteiten georganiseerd, zoals onlangs nog een yogasessie tussen de koeien. © Henk Deleu

Het coöperatieve burgerplatform Dhage en de vzw De Weij kregen recht op voorverkoop van de lap grond. Het geld voor de aankoop, meer dan 600.000 euro, moet echter tegen 17 september op tafel liggen, anders verkopen de eigenaars de grond aan een bouwpromotor. En er is nog geld nodig, want een doneeractie leverde slechts 10.552 euro op. “Onmogelijk is het niet, want eerder slaagde een gelijkaardig project in Gent er wel in de nodige fondsen te verzamelen.”

Nood aan een park

“Vanuit de vzw ijverden we de laatste maanden al voor het behoud van de weide”, aldus Marjolein Six. “We organiseerden er tal van leuke activiteiten, zoals afterworkdrinks, een yogasessie tussen de koeien, een hondenweide en een filmavond in de stal. Onlangs organiseerde Chiro Dokio nog de Dokiofeesten met onder meer een streekbierenavond. We zijn echter bezorgd dat het de laatste keer zal zijn geweest dat de weide voor dergelijke zaken kon dienen. Net als andere dorpen heeft Reningelst nood aan een park. Met de twee hectare is er ruimte voor bijkomende invulling zoals een ontmoetingsruimte, een evenementenweide en een voedselbos. We vinden het belangrijk dat er wordt ingezet op de leefbaarheid in het dorp en het behoud van de weide is dus zeker geen overbodige luxe. Het bedrag voor de aankoop van de grond is echter niet gering. We hopen dat er bedrijven over de brug komen die willen investeren in ons initiatief. En liefst zo vlug mogelijk.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op de 'aanvraag' wordt iedereen uitgenodigd voor het infomoment dat op zaterdag 13 augustus plaatsvindt. © Vzw De Weij

Infomoment

Omdat 17 september snel dichterbij komt, slaan Dhage en De Weij nu de handen in elkaar. Ze verspreidden overal in het dorp affiches met de een zogezegde aanvraag voor een ‘omgevingsvergunning voor behoud van natuur’. Zaterdag 13 augustus organiseren de vzw en het burgerplatform voor alle geïnteresseerden en alle potentiële coöperanten een infosessie over de toekomst van de weide. Het infomoment start om 15 uur in de Pastoorstraat 15 in Reningelst. “Iedereen welkom voor koffie, taart en een goede babbel”, aldus nog Marjolein.

Volledig scherm De weide heeft waardevolle aanplanting, volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed. © Vzw De Weij

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.