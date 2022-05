Uitzonderlijk zevenvoudig viergeslacht in Poperinge: “Onze familie is zo uitgebreid en hecht dat we een eigen intern krantje uitgeven”

In deze krant zie je wel vaker een foto voorbijkomen van een viergeslacht, maar dit exemplaar verdient wat meer aandacht. De Poperingse Suzanne Rosseel is het hoofd van een zevenvoudig viergeslacht. “Samen met mijn man Valère Buseyne kreeg ik een zoon Martin (64) en 2 dochters Monique (60) en Nicole (55). In 2006 overleed Valère. We waren toen net 50 jaar getrouwd”, vertelt de 89-jarige Suzanne.

Om het met enkele cijfers te zeggen. Suzanne heeft 3 kinderen (2 dochters en 1 zoon), 10 kleinkinderen (5 meisjes en 5 jongens) en 16 achterkleinkinderen (13 meisjes en 3 jongens). “Op 1 september 2014 hadden we het eerste viergeslacht. Violien werd toen geboren en is de dochter van Lieselotte. Annabelle zorgde voor het zevende viergeslacht op 3 april 2022 en zij is de dochter van Annelies. Zowel Lieselotte als Annelies zijn dochters van Nicole.” Of ik nog eens een viergeslacht zou willen? “Waarom niet? Voor mij is het niet veel werk”, lacht stammoeder Suzanne.

“Al die achterkleinkinderen zorgen voor leven in de brouwerij en ze houden me jong. Met Pasen kwamen we nog eens allemaal samen en konden we alle viergeslachten vastleggen op foto. Ik ken alle klein- en achterkleinkinderen bij naam, maar hun geboortejaar valt me iets moeilijker. We zijn een hechte familie en iedereen kan het vinden met elkaar. Bijna alle (klein)kinderen wonen ook in Poperinge. Alleen kleindochter Lieselotte woont in Madonna (Langemark-Poelkappelle) en kleindochter Tine woont in Manchester (UK)”, vertelt Suzanne. “Tijdens de coronaperiode hebben de kleinkinderen een familiekrantje opgestart zodat ik op de hoogte bleef van alle gebeurtenissen. Die maken ze nu nog steeds. De krantjes zijn hele mooie herinneringen voor mij.”

Toertje met de wagen

Suzanne is geboren en getogen in Poperinge langs de Westouterseweg in de Patryze, een boerderij met café zoals zoveel in die tijd. Toen ze huwde, ging ze wonen in de buurt van de boerderij waar haar man ook opgroeide, langs de Korte Lenestraat 4. Toen zoon Martin de boerderij overnam, verhuisde het gezin naar de Korte Lenestraat 1. Op nummer 4 woont zoon Martin nog steeds en op nummer 1 woont Lotte met haar gezin, een dochter van Monique. Suzanne woont ondertussen 10 jaar in de Doornstraat. “Ik wilde graag naar het centrum komen wonen, maar dat zag mijn man Valère niet zitten. Na zijn overlijden ben ik nog enkele jaren blijven wonen in de Korte Lenestraat, maar uiteindelijk ben ik toch naar het centrum gekomen. Ik trek naar het lokaal dienstencentrum De Bres om Rummikub te spelen of ik ga een toertje wandelen met mijn rollator.” Suzanne is gezegend met een goede gezondheid. “Ik rijd zelfs nog met de wagen! Geen verre afstanden meer, maar naar de kapper in Vlamertinge lukt me zeker en vast nog! Alleen mijn oren laten het wat afweten.” Ze hoopt om nog vele mooie jaren met haar familie te mogen doorbrengen. “Ik hoop dat ik nog wat mag genieten van mijn familie. Nog enkele communies en misschien nog enkele doopsels of babyborrels.”

