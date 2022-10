Uitslaande nachtelijke brand legt loods met rollend materieel in de as

Dit keer ging een loods langs de Visserijmolenstraat in vlammen op. Het gebouw ligt op zowat 500 meter van de straat maar dat vormde geen probleem voor de brandweer. Het vuur werd enkele minuten na middernacht opgemerkt. Blussers van de posten Poperinge, Westouter en Ieper snelden ter plaatse en zagen zich geconfronteerd met een uitslaande brand. “Daarom werden extra tankwagens opgeroepen, van de posten Ieper, Langemark en Zuid-IJzer”, weet Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “De politie zette dan weer een droneteam in om de brand in beeld te brengen en de bluswerken nog efficiënter te laten verlopen.” Het vuur greep echter snel om zich heen. Daardoor liep het rollend materieel dat in de loods stond opgeslagen - drie vrachtwagens, kraanwagens en tractoren - zware brandschade op.

Onderzoek naar oorzaak

Bij de brand, die na ongeveer een uur onder controle was, vielen geen slachtoffers. De rook verspreidde zich wel in de omgeving en trok onder meer over de Westhoekweg. Maar gezien het late uur veroorzaakte dat nauwelijks hinder. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een branddeskundige onderzoekt die, in opdracht van het parket. Het is al de tweede zware loodsbrand in enkele dagen tijd in de omgeving. Maandagnacht brandde in de Baljuwstraat in Reningelst een loods uit, ook daar ging de inboedel verloren.