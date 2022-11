Uit de bocht en op veld terechtgekomen: bestuurder naar ziekenhuis

Watou Schrijver Koen D’Haene werkt toneelstuk en jeugdroman af in Huis van de Dichter

Koen D’haene uit Wevelgem is leraar Nederlands en werkt als stafmedewerker in de bibliotheek van zijn gemeente. Sinds 1999 is hij eindredacteur en sinds 2021 voorzitter van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS). De schrijver is deze week te gast in het Huis van de Dichter, de schrijfresidentie in Watou.

