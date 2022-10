Uit bevraging blijkt hoge tevredenheid over zwembad Poperinge: “8,32 op 10, terwijl het Vlaams gemiddelde 7,52 is”

PoperingeGebruikers van het sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge zijn over het algemeen best tevreden over het zwembad in hun stad. Vooral de infrastructuur, hygiëne en het personeel scoren hoog. Op vlak van communicatie kan het dan weer beter. “Een zwembad runnen is geen evidente zaak, ik ben dan ook blij met het resultaat”, aldus schepen van sport Klaas Verbeke (CD&V).

Tussen april en eind augustus 2022 organiseerde Universiteit Gent, samen met het Netwerwerk Lokaal Sportbeleid en enkele instanties uit Nederland, een grootschalig publieksonderzoek voor Vlaamse en Nederlandse zwembaden. 80 Vlaamse en 152 zwembaden namen deel aan de publieksenquête. In totaal werden 42.502 zwembadbezoekers bereikt. Voor sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge namen 299 mensen aan de enquête deel. “91 procent daarvan zijn actieve zwemmers. 8 procent zijn zwemmers die langer dan een jaar geleden de infrastructuur bezochten en 1 procent was nog nooit in de Kouter geweest”, aldus schepen van Sport Klaas Verbeke. “23 procent van de respondenten waren Franstaligen. Omdat we hier dicht bij de grens liggen, zien we ze vaak een bezoek brengen aan het zwembad.”

Hygiëne en onderhoud

Het zwembad bevindt zich in de Bruggestraat en bestaat uit een sportdeel en een recreatiezone. In Poperinge is het hoofdaandeel van de bezoekers baantjestrekkers. “Maar 6 op 10 bezoekers maakt ook regelmatig gebruik van het recreatieve gedeelte en 1 op 4 van de wellnessfaciliteiten”, aldus de schepen.

Uit de bevraging blijkt een goede score voor De Kouter. “Ik ben heel tevreden met de resultaten van de enquête. Dat is ook en vooral de verdienste van ons personeel, dat elke dag zijn best doen om alles in goede banen te leiden, wat trouwens helemaal zo evident niet is.”

De zwemmers uitten zich heel erg tevreden over het personeel en op dat vlak liggen de scores hoger dan het Vlaams gemiddelde: vriendelijkheid (90 procent tegenover 82 procent op Vlaams niveau) aanspreekbaarheid (89 procent tegenover 82 procent), hulpvaardigheid (87 tegenover 78 procent) en deskundigheid (72 tegenover 58 procent). “Meer respondenten geven aan dat het ideale zwembad voor hen eerder een plek is waar het personeel belangrijk is, dan wel een onbemande plek waar men altijd terecht kan.” Andere vlakken waar het Poperings zwembad hoge ogen gooit, zijn de staat van de infrastructuur, toegankelijkheid, ruime cabines en hygiëne en onderhoud.

9,5 euro

“Die laatste twee vind ik wel heel belangrijk”, aldus schepen Verbeke. “Er zijn echter werkpuntjes. Zo zien we dat het op vlak van communicatie beter kan, hoewel we het gevoel hadden ons best te doen. Het is vooral via de nieuwsbrief van het zwembad, via de website en sociale media dat bezoekers geïnformeerd willen worden. Slechts 31 mensen die werden bevraagd, evalueerden de tarieven. 56 procent daarvan vindt een zwembeurt te duur, terwijl dat slechts 19 procent is voor Vlaanderen. Voor een zwembeurt betaal je in Poperinge voor enkel sportzwemmen vanaf 12 jaar 4,50 euro. Wil je gebruik maken van alle faciliteiten dan moet je 9,5 euro betalen. In Ieper betaal je vanaf 12 jaar 3 euro voor een losse zwembeurt als inwoner van de stad, terwijl niet-inwoners 4,5 euro betalen. “Ook hier moeten we beter over communiceren, want de bekendheid van beurtenkaarten, abonnementen en kortingsformules scoort opvallend laag.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.